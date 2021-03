Thijs Zonneveld over onwaarschijnlijke solo Van der Poel: “Ik riep naar m’n tv dat hij gek was geworden”

Wielrennen KOERS KORT. Cavendish aast in Nokere Koerse en Bredene Koksijde Classic op eerste seizoensze­ge

14:33 Deceuninck - Quick.Step start deze week met de nodige ambitie aan Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic. De Brit Mark Cavendish maakt in beide koersen verder jacht op zijn eerste zege van het seizoen. De 35-jarige Brit eindigde eerder deze maand op de tweede plaats in de Grote prijs Jean-Pierre Monseré, achter Tim Merlier. Cavendish wil woensdag in Nokere Koerse beter doen en zint op de zege. Vrijdag gaat de routinier al opnieuw van start in de Bredene Koksijde Classic. Hij krijgt in beide wedstrijden onder meer de steun van Iljo Keisse en Stijn Steels.