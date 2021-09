Thibau Nys: “Zesde plek was hoogst haalbare, het was meer kruipen dan sprinten”

Streamz “België kon theore­tisch gezien niet verliezen.” Wereldkam­pi­oen Hennie Kuiper blikt terug op zijn overwin­ning in 1975

14:33 Zondag strijkt het WK wielrennen voor de tiende keer in ons land neer. In 1975 werd Nederlander Hennie Kuiper wereldkampioen in de Waalse stad Yvoir. Hij verwees Roger De Vlaeminck en Jean-Pierre Danguillaume naar de dichtste ereplaatsen en Eddy Merckx finishte als achtste. Met ‘Regenboog’ brengt Streamz een reconstructie van de voorgaande Belgische WK-edities. Voor HLN blikt Hennie Kuiper terug op zijn triomftocht van 46 jaar geleden: “Er stonden honderdduizend toeschouwers langs de kant. Het was geweldig.”