Thibau Nys weer in België na sleutelbeenbreuk in VS: “Veel geluk gehad, voor hetzelfde geld stond ik hier niet”

Wielrennen Remco Evenepoel dit seizoen nog één keer in actie

10 oktober Voor hij een punt zet achter zijn seizoen en met vakantie gaat, komt Remco Evenepoel nog één keer in actie. Komend weekend doet hij normaal mee aan de Chrono des Nations, een tijdrit in Les Herbiers, bij Nantes. “Hij wil dat graag”, legt Lefevere uit. “Het was normaal niet de bedoeling, maar wellicht is hem een mooie startpremie geboden. En waarom ook niet. Hij doet dat graag, hij heeft er nog zin in. Wij sturen gewoon een verzorger en mechanieker mee met de auto en dat is het. Daarna is het echt gedaan.”