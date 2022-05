Thibau Nys pakt in Luxemburg eerste profzege op UCI-niveau: “Ik voel me al een paar dagen heel sterk”

Dat Thibau Nys niet alleen in het veld veel in zijn mars heeft, bewees hij eerder al. Zo kroonde hij zich vorig jaar in het Italiaanse Trento tot Europees kampioen bij de beloften, won hij de openingsrit van de Ronde van Vlaams-Brabant en werd hij afgelopen zondag knap derde in de Antwerp Port Epic.

In de Luxemburgse Flèche du Sud schoot hij vandaag raak in de derde etappe - zijn eerste overwinning op UCI-niveau. De 19-jarige Belg van Baloise Trek Lions rekende op een pittige aankomst af met de Fransman Thomas Bonnet en de Oostenrijker Moran Vermeulen. Nys, gisteren al goed voor de vierde plek in de tweede rit, veroverde meteen ook de leiderstrui.

Nys: “Ik voel me al een paar dagen heel sterk”

“Het was vandaag een relatief korte maar intense etappe”, vertelde Nys na afloop. “Ik voel me al een paar dagen heel sterk hier in Luxemburg, maar de eerste twee etappes kon ik me niet goed positioneren in de slotfase. Vandaag lag de aankomst op een klim van drie kilometer, dus zou de sterkste automatisch winnen. De ploeg leverde de hele dag perfect kopwerk en met een gereduceerde groep begonnen we aan de slotklim in Bourscheid (3.5km aan 7%, red.).”

“In de slotkilometer bleven we nog met een aantal mannen over. Ik voelde dat de benen nog goed waren en ben dan met vertrouwen aangegaan op 250 meter van de finish. Ik kon meteen een kloof slaan en die behouden tot op de streep.”

“Ik voel dat wij met Baloise Trek samen met de jongerenploeg van TotalEnergies (Vendée U) en VolkerWessels de sterkste ploegen in deze rittenkoers zijn. Nu is het aan ons om de komende twee etappes de leiderstrui en de bergtrui van Pim te verdedigen. Daar hebben we met Lars, Thijs, Yentl, Ward en Pim zeker de capaciteiten voor. Het eindklassement verzekeren is het hoofddoel dit weekend. Alles wat daar eventueel nog bij kan komen, is mooi meegenomen.”

Nys bouwt stap voor stap zijn wielercarrière uit. Deze zomer moet uitwijzen of hij klaar is voor het allerhoogste WorldTour-level. Zo staat de deur van Trek-Segafredo wagenwijd open. “In augustus ga ik er in principe al voor een paar wedstrijden aan de slag als stagiair”, klonk het begin deze maand. “Of daar al een vervolg op komt in 2023, zal afhangen van het gevoel dat ik aan de komende maanden overhoud. Is dat positief, dan ga ik in de toekomst nadrukkelijker focussen op de weg en mijn veldritseizoen iets meer afbakenen.”

Het resterende programma van Nys: tot 29 mei: Flèche du Sud

6 juni: Ronde van Limburg

11 juni: Dwars door het Hageland

12 juni: Elfstedenronde in Brugge

15-19 juni: Baloise Belgium Tour

26 juni: BK in Middelkerke

—> break van 3 weken

23-27 juli: Ronde van Wallonië

18-28 augustus: Ronde van de Toekomst (Fra) * Schema is voor wijziging/uitbreiding vatbaar