Thibau Nys pakt eerste profzege in Noorwegen en doet een leuke vaststelling: “Ik haal die hoge wattages, ook bergop”

Primoz Roglic blinkt in het roze en stelt Gi­ro-eindzege veilig, Mark Cavendish wint - met dank aan Geraint Thomas - slotrit in Rome

Mark Cavendish (38) heeft dan toch mogen vieren in deze Giro. De Brit haalde het in de slotrit met aankomst in Rome na een koninklijke massasprint. Primoz Roglic z’n eindzege kwam niet meer in het gedrang, Geraint Thomas speelde over de ploeggrenzen heen een knappe rol als sprintloods voor z’n goeie vriend Cavendish.