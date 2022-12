Thibau Nys maakt op stage in Spanje opnieuw werk van zijn kwetsbare rug: “Momenteel kan ik geen uur cross aan”

Overijse, de laatste twee ronden. Daar kreeg hij een eerste signaal. “Al legde ik niet meteen de link. Vermoeidheid, na zo’n loodzware cross, dacht ik. Tot ik drie dagen later op training in het veld meer dan normaal de rug moest stretchen”, vertelt Nys jr. in de lobby van het AR Diamante Beach. Kortrijk, Boom en Antwerpen werden een ramp. “Plots kwam ik geen poot meer vooruit, wat niet in de lijn lag met hoe ik me conditioneel voel. Na de finish leek het alsof ik geen meter had gereden.” De verklaring bleek even simpel als logisch: Nys had zijn rug, sinds twee jaar een weke plek, verwaarloosd en kreeg daar cash de rekening voor gepresenteerd. “Het was gewoon mijn eigen schuld.”

Volledig scherm © BELGA

Het probleem dat zich in de winter van 2020-2021 manifesteerde, kreeg hij perfect onder controle. “Met core stability, rugspierversterkende oefeningen. De pijn en de last verdwenen. Lange, snelle crossen, intensieve trainingsblokken: ik kon opnieuw alles aan. Dus maakte ik op een bepaald moment de afweging: ‘goh, investeer ik die kine-tijd niet beter in extra uren op de fiets?” Fout, beseft Nys nu. “Ik heb nog lang kunnen teren op mijn stevige basis van afgelopen zomer. Maar ineens wreekte dat gebrek aan aandacht voor mijn rug zich. Met blijvend onderhoud was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Maar voorlopig kan ik simpelweg geen uur cross meer aan.”

Nys heeft op stage met zijn team Trek-Segafredo dus één belangrijke missie: lief zijn voor zijn geteisterd lichaamsdeel. “De twee crossloze weken (hij hervat pas op 23/12 in Mol, red.) zijn welkom. Ik ben al vier keer langsgeweest bij de kine en pik ook de komende dagen mijn oefeningen terug op.” Even vreesde hij dat correctie tijdens het lopende seizoen een moeilijke zaak zou worden. Gelukkig onterecht. “Het probleem, voor zover je echt van een ‘probleem’ kan spreken, is niet onoverkomelijk”, weet hij. “Nogmaals: met mijn conditie is er niks mis. Vijf uur fietsen op de weg, niet al te lange intensieve crosstrainingsblokjes, parcoursverkenningen: ik voel niets. Maar als ik 20, 30, 40 minuten lang aan hoge intensiteit mijn rug onder druk moet houden, stroomt er geen kracht meer door en parkeer ik.”

Volledig scherm © BELGA

Zeker vormen de moderne veldritomlopen een zware beproeving voor de rug, zoals onze analist Niels Albert aangaf. Nys: “De manier waarop de parcoursen tegenwoordig worden uitgebouwd maakt ook mij niet bepaald blij. Ze zijn er echt een mesthoop van aan het maken. Verschrikkelijk. Meer en meer krijg ik het gevoel dat de cross is uitgevonden in de USA, Frankrijk of Ierland en niet bij ons. In België is het credo: hoe meer bochten, hoe liever. En allemaal ‘doordraaiers’, 180 graden lijkt de norm. Het slaat nergens op. En toch. Dát aanwijzen als enige boosdoener, vind ik... (lacht) te kort door de bocht. Ik denk dat we ons toch ook wat zullen moeten aanpassen aan die nieuwe parcoursen.”

Na Mol, rijdt Nys in principe ook nog Gavere, Diegem, Baal, Herentals, Zonhoven, het BK, Benidorm en het WK. Ondertussen tekenen zich ook de eerste krijtlijnen af van zijn wegprogramma. “Nokere Koerse en de GP Denain, half maart, zijn realistische debuutopties. Daarna wordt het iets moeilijker. Ik rijd geen klassiek voorjaar en er is in die fase van het seizoen niet echt een B-programma. Wellicht pik ik een deel van de stage van de Girokern mee. En concentreer ik me nadien weer op het kortere rondewerk à la Baloise Belgium Tour, Wallonië, Noorwegen en misschien Romandië. 2023 wordt het jaar van ontdekken, leren, ervaring opdoen en sterker worden.”

Volledig scherm Thibau Nys in gesprek met onze journalist Joeri De Knop. © RV