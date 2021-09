Thibau Nys blij en vereerd met selectie voor EK én WK op de weg, maar... “Cross blijft mijn prioriteit”

Wielrennen Taaie Van Aert viert opnieuw in Tour of Britain: hij klopt Alaphilip­pe met half wiel in sprintje bergop

21:17 Wout van Aert heeft z'n tweede ritzege in de Tour of Britain en een nieuwe opsteker richting het WK wielrennen in eigen land te pakken. Onze landgenoot haalde het na een venijnige sprint bergop met een half wiel voor wereldkampioen Julian Alaphilippe. Van Aert neemt ook de leiderstrui weer over van de Brit Ethan Hayter.