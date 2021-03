‘The Wolfpack’ ook in Parijs-Nice aan het feest: Sam Bennett snelt naar winst in vijfde etappe

Koers kort KOERS KORT. Groen licht voor aankomst Mil­aan-Sanremo op Via Roma

14:45 Het stadsbestuur van Sanremo geeft groen licht voor een aankomst van Milaan-Sanremo op de Via Roma. De prefectuur Imperia had gevraagd aan organisator RCS en aan het stadsbestuur om na te denken over een finish op de Corso Cavallotti. De prefectuur maakt zich zorgen om een grote publiekstoeloop op de Via Roma. Dat is in de huidige coronaomstandigheden niet wenselijk.