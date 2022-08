Teuns voor het eerst in kleuren van Israel-Premier Tech: “De geruchten bij Bahrain waren niet goed voor mijn imago”

WielrennenEerste schooldag voor Dylan Teuns vandaag: hij draagt in de Egmont Cycling Race voor het eerst het shirt van zijn nieuwe werkgever Israel-Premier Tech. “Israel was vragende partij, om nu al punten te sprokkelen.”

De Tour reed-ie nog in het rood van Bahrain-Victorious, voor Zottegem mocht Dylan Teuns voor het eerst zijn gloednieuwe wit-blauwe shirt van Israel-Premier Tech uit de kast halen. Pal in het seizoen van ploeg wisselen: uniek is het niet - Rohan Dennis deed het ‘m al voor-, apart is het wel.

“Zo kan ik al meteen broodnodige punten voor Israel-Premier Tech sprokkelen”, vertelt Teuns aan de start van de Egmont Cycling Race in Zottegem. “Niet dat ik de situatie- de ploeg staat 20ste in de WorldTour-ranking nu- in mijn eentje kan rechttrekken, maar ik zal uiteraard wel m’n best doen. Het voelt wel speciaal, zo halfweg het seizoen ineens voor een andere ploeg rijden. Niet alleen het shirt is nieuw, ook de fiets, het personeel... Ik heb nog heel veel mensen niet ontmoet. Het is echt wennen aan alles.”

Quote De geruchten bij Bahrain waren zeker niet goed voor mijn imago, maar nu zit ik elders en ben ik hopelijk van die kwaaltjes verlost. Dylan Teuns

De punten zijn natuurlijk niet de enige reden voor het vertrek halsoverkop van Teuns. “Sowieso was er voor de komende twee jaar nog geen concreet voorstel van Bahrain gekomen. Dan weet je dat het tijd is om andere oorden op te zoeken. Bovendien hadden ze nog slechts vijf koersdagen ingepland, dat was pover. Halsoverkop zou ik mijn vertrek niet noemen, maar last minute was het wel. Ik kreeg daarbovenop nog eens Covid na de Tour. Het was een rollercoaster.”

Dat de kleuren van Bahrain-Victorious, na de huiszoekingen, kwalijk werden voor zijn reputatie, wil Teuns niet met zoveel woorden gezegd hebben. “De geruchten waren zeker niet goed voor mijn imago, maar nu zit ik elders en ben ik hopelijk van die kwaaltjes verlost. Uiteindelijk ben ik er wel in een goede verstandhouding vertrokken. Het sportieve aspect gaf de doorslag.”

Teuns staat morgen in de Druivenkoers in Overijse aan de start en rijdt ook nog de Bretagne Classic en de Tour of Britain. De Ronde van Lombardije wordt het laatste grote doel.

