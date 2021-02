Teuns heeft enorm veel zin in koninginnenrit van Ronde van de Provence: “Alle registers open op de Ventoux”

Zijn eindsprint mocht er zijn, op de hellende aankomststrook van de tweede rit in Manosque. Alleen Ballerini, Ciccone en Aranburu die Teuns vooraf gingen. “Ik had misschien één plaats dichter kunnen eindigen”, bedacht hij zich. “Of op z’n minst toch wat korter op de hielen van Ballerini en Ciccone. Nu gaapte er een klein kloofje.” Teuns had zijn voorzorgen genomen. Bij de eerste doortocht in Manosque waren ze in de groep al tegen de grond gegaan. “Ik wist gewoon dat er nóg iets zou gebeuren in de finale, waardoor ik wat op mijn hoede bleef en eigenlijk iets te ver zat. Op iets meer dan 500 meter van de finish zette ik mijn ‘move’ in, maar even verder raakte ik wat ingesloten op rechts en verloor ik snelheid. Het zwaaide weer open, maar ik moest remonteren en dat betaalde ik cash in de spurt.” Een finish die hem wel lag, vond Teuns. Maar nu ook weer niet 100%. “Ik ben en blijf een ‘puncher-klimmer’. Dit was meer iets voor ‘spurter-klimmers’. Dat Ballerini won, was het zuiverste bewijs.”