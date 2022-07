Terwijl Jakobsen op slotklim zwoegt om de tijdslimiet (nipt) te halen, laat Turgis zich vooruit slepen door motor

Tour de FranceFabio Jakobsen moest in de zeventiende Touretappe héél diep gaan om de tijdslimiet te halen. De Nederlander, aan de finish aangemoedigd door teamgenoten Florian Sénéchal en Yves Lampaert, had uiteindelijk nog zeventien seconden over. Jakobsen kon zich na aankomst niet rechthouden en belandde in de hekken. Compleet uitgeteld. Dan had Anthony Turgis het makkelijker - op beelden (zie hieronder) is te zien hoe de Fransman van TotalEnergies zich vooruit laat slepen door een motor.