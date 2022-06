Terwijl concurrenten kiezen voor Zwitserland zweren Van Aert en Jumbo-Visma bij Dauphiné als opstap naar Tour: “We gaan ons niet verstoppen”

WIELRENNENEindwinst voor Primoz Roglic, ritwinst voor Wout van Aert, zo is het marsorder voor Jumbo-Visma in het Critérium du Dauphiné dat vandaag begint. In een niet zo ver verleden droomde Van Aert nog van eindwinst. Dat zal niet dit jaar zijn, zegt sportief manager Merijn Zeeman. “Nu Wout voor groen gaat in de Tour, past dat niet meer in de plannen.”