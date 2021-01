Terugval in herstel Remco Evenepoel die momenteel niet op de fiets zit: “Pijn op plaatsen waar breuken zaten”

Veldrijden Pech voor Toupalik: voorwiel Tsjechi­sche crosser breekt bij sprong over boomstam­men

9 januari Kent u Adam Toupalik nog? De Tsjech trok in januari 2016 alle aandacht naar zich toe door op het WK veldrijden voor beloften in Zolder een ronde te vroeg te juichen. Ook vandaag op het nationaal kampioenschap was Toupalik de schlemiel: hij brak bij een sprong over de boomstammen z'n voorwiel en zag zijn kansen in rook opgaan.