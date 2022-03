Teleurgestelde Van Aert “verspilde te veel energie aan aanvallen Pogacar", teammanager Plugge sneert naar Alpecin-Fenix

“Teleurstelling.” Dat is het gevoel dat overheerste bij Wout van Aert, enkele minuten nadat-ie als achtste over de streep bolde op de Via Roma. “Ik heb te veel energie verspild aan de aanvallen van Pogacar op de Poggio. Hij begon echt vroeg en ging telkens snoeihard. Misschien zit je dan beter iets verder, maar dat weet je natuurlijk niet op voorhand. Ik heb er geen spijt van, al heb daar wel m'n beste pijlen verschoten. Toen daarna Mohoric me passeerde in de afdaling, wist ik meteen dat het heel gevaarlijk was. Ik wou meteen meeschuiven, maar zat een beetje gevangen.”

Richard Plugge sneert naar Alpecin-Fenix

Bij Alpecin-Fenix was Mathieu van der Poel natuurlijk wel een vraagteken voor de start. “Dat was slechts een rookgordijn", aldus Plugge. “Als Van der Poel start, doet-ie mee om te winnen. Dit is geen wedstrijd waar je ‘effe’ gaat trainen. We wisten allemaal dat hij zou meedoen. Dat is mooi, want we hebben hem nodig. Het is wat het is, dit was weer een wijze les. Straks is Quick.Step op oorlogssterkte en hebben we wél een bondgenoot.”