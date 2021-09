Tekenen van beterschap? Remco Evenepoel trekt ondanks maagklachten stevig door

WielrennenRemco Evenepoel startte vandaag dan toch in de 3de etappe van de Benelux Tour , gewonnen door Taco van der Hoorn. Evenepoel sukkelde met de maag, was niet honderd procent en finishte in het grote pak. Op 20 kilometer van de streep trok hij stevig door. Tekenen van beterschap?

De Benelux Tour begon al in mineur voor Evenepoel wanneer hij in de eerste rit af te rekenen kreeg met een defect voorwiel en zo een pak tijd verloor. In aanloop naar de individuele tijdrit werd hij ziek en moest hij na de race tegen de klok tevreden zijn met een 18de plaats op 39 seconden van de winnaar. Na een degelijke nacht besloot hij na overleg met Deceuninck-Quick.Step om toch te starten vandaag.

“Ik heb vannacht vrij goed geslapen”, vertelde Evenepoel aan de start. “Wel heel veel gezweet. Ik had me warm aangekleed om de afvalstoffen eruit te zweten. Vanmorgen heb ik ook wat kunnen eten. Twee pistolets en twee pannenkoeken, dat kon er nog in (lacht). Het is al beter dan niks. Mijn maag is nog niet 100 procent, maar waarschijnlijk wel goed genoeg om gewoon mee te rijden vandaag.” Evenepoel finishte in het grote pak en onderweg waren er tekenen van beterschap: hij joeg op 20 kilometer van de streep het tempo de hoogte in.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © Photo News

Ik hoop tegen het weekend beter te zijn, zodat ik Kasper (Asgreen, nvdr.) kan ondersteunen voor zijn klassement”, aldus Evenepoel. Asgreen staat momenteel tweede in het klassement na zijn sterke tijdrit.

“Ik denk dat we onze visie wat moeten veranderen. Wij moeten nu wat meer op lange termijn kijken. Er komen nog mooie dingen aan na de Benelux Tour”, geeft sportdirecteur Rik Van Slycke zijn visie op de feiten. Daar gaan we zeker rekening mee houden. Volgende week is er het Europees kampioenschap. Het seizoen van Remco Evenepoel staat of valt niet met de Benelux Tour.”

