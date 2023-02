Tegenslag voor Amy Pieters: Nederlandse renster kampt met epileptische aanvallen tijdens revalidatie

Wielrennen KIJK. Het meest besproken en vooral overbe­vraag­de hotel in aanloop naar de klassie­kers: een blik op Hotel Parador de Cañadas op de Teide

Degelijke ratings op Booking.com, een honderdtal euro per nacht per persoon afhankelijk van het seizoen en gelegen op 2.145m hoogte. Wat u verder nog moet weten over Hotel Parador de Cañadas? Dat het er door de enorme aandacht van wielerploegen voor hoogtestages verdomd moeilijk is om een hotelkamer te boeken in het voorjaar. Zelfs voor iemand die Jasper Stuyven heet.