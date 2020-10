Teammanager John Lelangue verdedigt zijn gecontesteerde beleid: “Besparingen bij Lotto-Soudal? Integendeel”

Koers kort KOERS KORT. Nairo Quintana geopereerd aan beide knieën - Alexis Vuillermoz ruilt AG2R voor Total Direct Energie

21 oktober De Franse wielrenner Alexis Vuillermoz stapt van AG2R La Mondiale over naar Team Total Direct Energie. Dat maakte die laatste ploeg woensdag bekend. Vuillermoz (32) ondertekende een contract voor twee seizoenen. De puncher behaalde zijn mooiste zege in 2015, toen hij een rit in de Ronde van Frankrijk won. Twee jaar later werd hij dertiende in de eindstand van de Tour. In de voorbije editie van La Grande Boucle finishte hij als 35e.