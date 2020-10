Team Sunweb geeft unieke inkijk tijdens laatste Giroweek: “Ik kan niet volgen, Jai!”

Wielrennen Het ideale geschenk voor de eindejaars­da­gen: KoersKalen­der 2021

25 oktober “Ze ploegen eerst een modderweg ondersteboven en smijten er dan vanuit de hemel een hoop kasseien over. Zo maken ze een hel.” (Chris Horner) “Als je moe bent, moet je demarreren, want dan zijn de anderen ook moe.” (of hoe simpel koerstactiek kan zijn volgens Briek Schotte). En: “Bang ben je in het donker, niet in de sprint.” (Olaf Ludwig) Deze en nog veel meer beroemde, scherpe, ernstige maar ook grappige quotes uit een recent of ver verleden verzamelde auteur, wielerfreak en medestichter van het Centrum Ronde van Vlaanderen (CRVV) Geert Vandenbon in ‘KoersKalender 2021’, een unieke, eigenwijze scheurkalender voor het komende jaar.