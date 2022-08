Team DSM laat interne PCR-testing in Vuelta uitvoeren door Leuvens bedrijf: “98% acuraat en meteen zicht op overdraagbaarheid”

Wielrennen Wout van Aert laat zich ringeloren door Marco Haller in Hamburg: “Maak zeker een fout, maar slim en sterk van hem”

Wout van Aert is bij z'n terugkeer in competitie tweede geworden in de BEMER Cyclassics in Hamburg. Onze landgenoot liet zich ringeloren in de sprint van een klein groepje. Marco Haller won, Quinten Hermans werd derde. Van Aert: “Dit is een ontgoocheling, maar ik had een goed gevoel.”

21 augustus