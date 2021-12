Team DSM hard voor Tiesj Benoot: “Hij kon zijn engagement niet nakomen”

Details over de breuk met Benoot zijn niet bekend: team DSM bleef naar goede traditie vaag over zijn beweegredenen. De afhandeling van het contract gebeurde op een nette manier — zonder voorafgaande ruzie zoals met Ilan Van Wilder — maar in het officiële persbericht werd geen fraai beeld opgehangen van onze landgenoot. “In 2021 is duidelijk geworden dat Benoot zijn engagementen niet kon nakomen en dat heeft zich weerspiegeld in zijn prestaties op en naast de fiets”, klinkt het hard. “In het belang van de positieve dynamiek binnen en rond de ploeg hebben wij meegewerkt aan de beëindiging van zijn contract.”