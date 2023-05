“Te vroeg voor 100 kilometer”: Evenepoel deelt eerste trainingsrit sinds Giro-opgave

Lefevere is geruchten over Evenepoel en Ineos beu: “Zorgt alleen maar voor nervositeit”

In hetzelfde gesprek met Sporza zegt Lefevere ook dat hij de aanhoudende geruchten over contacten tussen Remco Evenepoel en Ineos Grenadiers kotsbeu is. “Dat duurt al bijna een jaar. Ik weet dat het gewezen Team Sky (de voorganger van Ineos, red.) enkele jaren geleden al eens gesproken had met Remco. Vorig jaar is er na het WK waarschijnlijk opnieuw contact geweest met vader Evenepoel, al zegt hij dat er nooit concreet gesproken is. Dat zou ook moeilijk zijn, want Remco ligt bij ons onder contract tot en met 2026.”