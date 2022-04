Te vroeg herbeginnen is een gevaar, zien we Wout van Aert nog aan het werk in Parijs-Roubaix? “Dat is de vraag van één miljoen”

Zien we Wout van Aert (27) dit voorjaar nog in actie? Er is hoop, maar ook schrik. Sportarts Tom Teulingkx: “Hoelang je aan de kant moet blijven, is de vraag van één miljoen. Onze richtlijn is dat je in die situatie minimaal zeven dagen en liefst tien dagen aan de kant blijft na een besmetting. Dat is de algemene regel, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij zijn ploegarts”