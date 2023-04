Tao Geoghegan Hart schiet opnieuw raak in Tour of the Alps, zieke Cian Uijtdebroeks geeft op

Net als gisteren kreeg het peloton een bergachtige etappe voorgeschoteld in de Tour of the Alps, de traditionele voorbereidingskoers voor de Ronde van Italië. Cian Uijtdebroeks ging door ziekte niet meer van start. De 20-jarige Belg was bezig aan zijn eerste koers sinds de Ronde van Catalonië, waar hij in zijn eerste rittenkoers op WorldTour-niveau meteen beslag legde op een knappe negende plaats in het eindklassement.