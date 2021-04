Tandem Van Aert-Van der Poel, vijf ‘dark horses’ en geen Alaphilippe: dit is de ideale Ronde-ploeg van onze wielerredactie

Zondag is het hoogdag: Vlaanderens Mooiste, de Ronde van Vlaanderen. Ben jij ook je hoofd aan het breken over een ideale Ronde-ploeg of totaal geen inspiratie? Onze wielerredactie trok zelf met een budget van 275 miljoen de Gouden Klassiekers -markt op om jou het laatste duwtje in de rug te geven.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix, 38 miljoen)

Titelverdediger. Samen met Van Aert dé topfavoriet. Was dit jaar overal waar hij startte in goede tot uitstekende doen, het accident de parcours in Dwars door Vlaanderen buiten beschouwing gelaten. Mag absoluut niet ontbreken in je Ronde-ploeg, tenzij je niet voor de prijzen wil spelen.

Wout van Aert (Jumbo-Visma, 38 miljoen)

Misschien nog nét iets meer de topfavoriet dan Van der Poel en dus de kopman in onze ideale Ronde-ploeg. Rijdt een bijzonder constant seizoen, met een 13de plaats als ‘slechtste’ resultaat. Zelfs als wint Van Aert straks niet, een garantie op (veel) punten is hij dus sowieso. Uiteraard is de sprint van Van Aert een gigantisch wapen. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is hij ongetwijfeld uit op revanche na die tweede plaats van vorig jaar.

Volledig scherm Van Aert en Van der Poel zijn de speerpunten van de Ronde-ploeg van onze redactie. © Photo News

Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën, 30 miljoen)

Nog niet in topvorm, maar rijdt wel steeds beter en beter. De Ronde is bovendien zijn lievelingskoers. Tijd om nog eens uit te halen, dus. Winnen wordt wellicht moeilijk, maar een dichte ereplaats lijkt een zekerheid met Van Avermaet.

Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick.Step, 28 miljoen)

Kan het straks zomaar halen als de topfavorieten te veel naar elkaar kijken of als zijn kopman Alaphilippe het laat afweten. Komt straks met de beste ploeg aan de start en heeft een redelijk eindschot. Bewees zijn goede vorm nog in de E3 Saxo Bank Classic, toen hij overal meekon met Van der Poel.

Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick.Step, 25 miljoen)

Nog een wolf die een zeer gevaarlijke schaduwfavoriet is. Voor Asgreen gelden dezelfde motivaties als voor Stybar, al heeft de Deen ook een lange solo in de benen. Dat bewees hij nog met verve in de E3. Was al eens na tweede na een lange vlucht. Schrik dus straks zeker niet als Asgreen de topfavorieten (nog eens) verrast.

Volledig scherm Géén Alaphilippe, wel Stybar en Asgreen in de redactieploeg. © BELGA

Nils Politt (BORA-hansgrohe, 21 miljoen)

Altijd op de afspraak. Winst is normaal gezien te hoog gegrepen, maar is een oerdegelijke renner die normaal gezien in de top-10 finisht. Ook al is Sagan zondag wellicht zijn kopman, de vorm van de drievoudige wereldkampioen zal tot dan een vraagteken blijven. Plaats Politt dus gerust op gelijke hoogte. Zal bovendien zeer hongerig zijn nadat zijn ploeg niet mocht starten in de E3 en Gent-Wevelgem door een coronageval.

Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers, 20 miljoen)

In de aanval gaan loont. De solo van Dylan van Baarle in Dwars door Vlaanderen was er het beste voorbeeld van. De Nederlander fietst op een wolk en is klaar om zijn huzarenstukje in de Ronde nog eens over te doen.

Anthony Turgis (Total Direct Energie, 20 miljoen)

Eén van de meest constante renners van dit voorjaar. Overal waar Turgis start, rijdt hij naar (veel) punten in de Gouden Klassiekers. Niets doet uitschijnen dat dit in de Ronde niet opnieuw zo zal zijn. Was vorig jaar bovendien al vierde.

Tom Pidcock (INEOS Grenadiers, 19 miljoen)

Goudklompje. Viel in de E3 door de mand, maar bewees eerder al, zoals in Milaan-Sanremo, dat hij koersen van langere afstand aankan. Outsider voor zondag en met 19 miljoen een koopje.

Volledig scherm Pidcock is een koopje en maakt daarom deel uit van de redactieploeg. © BELGA

Marco Haller (Bahrain-Victorious, 16 miljoen)

Een hardrijder. Reed in de E3 een hele dag voorop en kwam nog als tiende over de meet. Voor de Ronde heeft hij ongetwijfeld een gelijkaardig scenario in petto.

‘Dark horses’

Cruciaal om het verschil mee te maken in de eindafrekening, zijn de ‘dark horses’. Ze kosten niet veel, maar moeten je wel belangrijke punten opleveren. Onze wielerredactie kiest voor vijf jonge of vrij onbekende renners die zondag kunnen verrassen: Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles, 4 miljoen), winnaar van Nokere Koerse, Stefan Bissegger (EF, 3 miljoen), winnaar van de tijdrit in Parijs-Nice, Jonas Rutsch (EF, 3 miljoen) toonde zich al onderweg in de Omloop en Gent-Wevelgem, Jordi Warlop (Sport Vlaanderen-Baloise, 5 miljoen) reed al mooie resultaten bijeen in de Omloop, Le Samyn en Dwars door Vlaanderen, en Joris Nieuwenhuis (Team DSM, 4 miljoen).

De volledige Ronde-ploeg van onze wielerredactie:

Volledig scherm De Gouden-Klassiekers-ploeg voor de Ronde van Vlaanderen van onze redactie. © HLN

