Tadej Pogacar wint zijn tweede Ronde van Lombardije: “Mijn seizoen was bijna perfect”

Tien vluchters namen vooraan de honneurs waar, maar zij waren er net voor de klim naar Madonna del Ghisallo aan voor de moeite. Jumbo-Visma dunde bergop de gelederen uit, UAE-Emirates nam in dienst van Pogacar het stokje over. Met een man of 50 ging het onder klokkengelui aan de kapel de finale in.

En Almeida? Die bleef gezellig doorbeuken. Pogacar wou de zin tot anticiperen wegnemen bij heel wat anderen en slaagde daar met dank aan de Portugees wonderwel in. Op San Fermo della Battaglia was het aan Hirschi en Formolo om de benen te geselen in dienst van de tweevoudige Tourwinnaar.

Alles werd in gereedheid gebracht voor een bom op de Civiglio. Majka was de B-52 met dienst en lanceerde Pogacar. De Sloveen sloeg het hele veld uit elkaar, alleen Mas bleef nog over. Op de top kwam ook nog Landa aansluiten. Het podium was weg, een achtervolgend groepje met Valverde kwam niet meer dichter.

Twee Spanjaarden en een Sloveen in de spits dus op de laatste beurt over San Fermo della Battaglia. Mas probeerde het nog een keer of twee met de top in zicht. Ook Pogacar strekte z'n benen nog een keer, maar de twee kregen elkaar niet gelost. Landa speelde jojo en moest er finaal af.

Pogacar en Mas gingen zo met z'n tweeën de slotkilometer in. De Spanjaard probeerde zijn concurrent te verrassen, maar tegen de explosiviteit van Pogacar was geen kruid gewassen. Landa werd derde, Alejandro Valverde kwam wuivend over de meet als zesde.

Tadej Pogacar: “Mijn seizoen was bijna perfect”

“Het is echt fantastisch om hier terug te komen en weer de overwinning te pakken”, vertelde de Sloveen in het flashinterview. “Ik kan niet uitdrukken hoe dankbaar ik ben voor mijn ploeg, voor al hun werk. De ploegmaats waren ongelooflijk. Om het dan af te maken, in mijn laatste koers van het seizoen, hier in de Ronde van Lombardije, is prachtig.”

Pogacar trok in een sprint tegen zijn Spaanse medevluchter Enric Mas het laken naar zich toe. “De wedstrijd verliep helemaal zoals we het gewild hadden. Ik probeerde aan te vallen op de Civiglio, maar Mas was bergop duidelijk op mijn niveau. Dus probeerden we samen te werken tot de finale. Het verliep perfect.”

“Sinds ik terugkwam uit Australië (van het WK, red.), voelde ik me iedere dag beter. Ik wist dus dat ik vandaag goeie benen zou hebben.” Hoe Pogacar (tweede in de Tour en vierde in de Ronde van Vlaanderen van dit jaar, maar onder meer ook winnaar in Strade Bianche en Tirreno-Adriatico) zijn seizoen nu beoordeelt? “Bijna perfect.”

Enric Mas: “Ik moest wel proberen, maar het lukte niet”