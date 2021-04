Tadej Pogacar wint na de Tour ook z'n eerste Monument: “Ik leef in een droom”

Wielrennen Moscon slaat opnieuw toe in de Tour of the Alps

21 april Gianni Moscon heeft de derde etappe in de Tour of the Alps gewonnen. De 27-jarige Italiaan van INEOS Grenadiers won twee dagen geleden ook al de openingsetappe in deze Italiaanse rittenkoers. Simon Yates kwam niet in de problemen en blijft leider.