Tadej Pogacar trekt met vertrouwen richting de Ardennen: “Ik hou van deze klassiekers”

Vorig jaar werd hij nog negende op de Muur van Hoei, maar dit jaar wil de Sloveense berggeit beter doen. Net als in de Strade Bianche wil hij de koers helpen maken. “Ik hou van dit soort klassiekers”, vertelt Pogacar. “Het is iets helemaal anders dan rittenkoersen van een week of drie weken, maar dat breekt het ritme.” Pogacar is al sinds de UAE Tour in grote doen en sprake van verval is er niet. “Als je goed recupereert, kun je lang goed zijn”, lacht Pogacar. Met de winnaar van vorig jaar Marc Hirschi en heuvelspecialist Davide Formolo staat UAE Team Emirates met een sterk team aan de start van de Waalse Pijl. “We hebben verschillende opties en zullen die proberen uit te spelen”.

In de Ronde van het Baskeland moest Pogacar zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot Primoz Roglic. “In het Baskenland trokken we de kaart van Brandon Mcnulty. We geloofden in hem en hij deed het ook goed. Pogacar stond al eerder aan de start van de Waalse Pijl, Roglic niet. “Het is natuurlijk altijd handig, als je weet hoe de finale eruit ziet, maar veel voordeel zal mij dat niet opleveren. Roglic is in orde, maar er zijn veel kanshebbers. Er is geen uitgesproken favoriet.”