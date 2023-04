Tadej Pogacar reageert voor eerst sinds zware val en feliciteert Remco Evenepoel: “Ons duel zal voor de volgende keer zijn”

Nu Van Aert en Van der Poel met vakantie zijn: naar wie is het uitkijken in de klimklas­sie­kers?

Het eerste deel van het spectaculaire wielervoorjaar is nog maar net achter de rug en de klimklassiekers loeren al om de hoek. Welke favorieten gaan waar van start en welke jonge wolven moet u in de gaten houden? Hieronder een overzicht van de topfavorieten per wedstrijd.