Tadej Pogacar over de aanval met Stuyven: “Jasper reed me er een paar keer bijna af. Ik moet hem misschien wel een biertje”

Tour de FranceOnder een dikke laag stof, maar zonder kleerscheuren is Tadej Pogacar tot in Arenberg geraakt. Sterker, in het klassement in deze Tour de France deed hij een minizaakje op Vingegaard en Thomas en een zaak op Primoz Roglic. De gele trui is voor later. Maar als één renner weer favoriet mag zijn op eindwinst, is het Pogacar wel.

Dat hij over kasseien kan rijden. Tadej Pogacar bewees het in de Ronde van Vlaanderen, waar hij vierde werd, maar waar hij ook had kunnen winnen. Hij bewees het weer in rit vijf van de Tour de France, op de elf stroken tussen Lille en Arenberg. Het was, anders dan in de Ronde, vlak. En de kasseien waren niet hels, zoals in de echte Parijs-Roubaix. Maar ze richtten toch schade aan. Bij de anderen wel te verstaan, niet bij Pogacar.

De cijfers. Pogacar won dertien seconden op Vingegaard, Thomas, Vlasov, Martinez, Bardet, Yates. Hij won 2:08 op Roglic. Dat laatste is meegenomen. “Het doel was dat ik in één stuk aan de finish zou komen. Niet dat ik tijd zou pakken. Het was een goede dag.”

Die begon met een boterbriefje van Allan Peiper. De Australische Belg was erbij toen Pogacar in 2020 en 2021 de Tour de France won. Hij was brein en motivator. Maar Peiper nam van de winter afscheid van zijn ploeg en van zijn renners. Peiper heeft al zijn energie nodig om gezond te blijven. Peiper en Pogacar hebben een uitstekende relatie. De voormalige ploegleider kwam zelf niet naar Lille maar stak Pogacar een hart onder de riem, voor die aan de gevreesde kasseienrit zou beginnen.

Uit de voorste rangen ging Pogacar niet weg. Het zou een dag vol drama worden. Maar het gebeurde allemaal achter de rug van Pogacar. “Ik hoorde van de crashes, ik wist niet dat Primoz erbij lag. Ik reed mijn eigen koers en probeerde vooral zelf niet te vallen.”

En toen Jasper Stuyven op strook nummer drie ging aanvallen, reed Pogacar mee. “Het scheelde niet veel of Jasper had me gelost. Ik klampte aan en kon het wiel houden.”

De twee leken op weg naar ritwinst voor Stuyven en de gele trui voor Pogacar. Zo had het mooi kunnen worden verdeeld. Ze reden ontzettend hard, maar toch niet hard genoeg om de koplopers nog in te halen. Van iets minder dan dertig seconden viel de achterstand naar 51 seconden terug.

Stuyven vroeg zich ook af hoe dat kon. En Pogacar, vond Stuyven, had geen topdag. “Telkens als hij op kop kwam, gingen we twee tot vijf kilometer trager.” Pogacar van zijn kant was blij met alle winst die hij kon pakken. “Ik denk dat ik Jasper een biertje moet.”

De Tour is vijf dagen ver en van alle klassementsrenners staat Pogacar er het best voor. Hij reed de beste tijdrit (derde) en hij ging het snelst over de kasseien. “Het geeft vertrouwen, een boost voor mijn motivatie. Fysiek voel ik me goed. Ik ben benieuwd naar de bergen. Tijdrijden en kasseien zijn m’n specialiteit niet, maar ik heb me uit de slag getrokken.”

De Tour is nog niet gewonnen, dat weet Pogacar en dat weten ze bij zijn ploeg. “Pogacar verliest twee minuten, zo veel is dat ook niet”, zegt ploegleider Gianetti. “We zijn blij dat we op deze manier door de eerste ritten zijn gekomen. Na La Planche des Belles Filles (vrijdag) kijken we hoe ver we echt staan.”

