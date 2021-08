Tadej Pogacar is dankzij nieuw contract best betaalde wielrenner ter wereld, maar vergeleken met Messi en co is zijn jaarloon een peulschil

Wielrennen Evenepoel zet eindzege in Denemarken in de verf met nipte zege in slottijd­rit: “Harde werk en geduld beginnen te lonen”

14 augustus Remco Evenepoel (21) heeft de puntjes nog eens op de ‘i’ gezet in de Ronde van Denemarken. Onze landgenoot dook in de slottijdrit een seconde onder de tijd van Soren Kragh Andersen en pakte zo naast de eindzege ook nog eens een tweede ritoverwinning. “Dit is de bekroning van een mooie week”, aldus Evenepoel.