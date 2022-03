Tadej Pogacar is alweer een maat te groot, Remco Evenepoel beperkt schade en eindigt vierde: “Beste vogel was gaan vliegen”

Het zwaartepunt van de vierde etappe lag in het slot. In de laatste 40 kilometer wachtte de renners nog een driedubbele beklimming van de Bellante. Een klim van 3,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7% met vlak voor de top een piek van 11%.

De etappe begon met slecht nieuws voor Lotto-Soudal. Caleb Ewan, gisteren nog ritwinnaar, gaf er na enkele tientallen kilometers de brui aan. “Hij ondervond een beetje last van de lichte crash van gisteren en de stevige start vandaag. Caleb zal nu herstellen en zich richten op zijn laatste voorbereidingen op Milaan-Sanremo”, klonk het wat later bij Lotto-Soudal op Twitter.

De wedstrijd dan. De vlucht van de dag bestond uit tien renners met als bekendste namen Barguil, Calmejane en Simmons. Het was die laatste die het het langst mocht uitzingen. De Amerikaan van Trek-Segafredo zou uiteindelijk gegrepen worden op 11 kilometer van de streep.

Volledig scherm Quinn Simmons kleurde de etappe. © Photo News

In het peloton nam Quick.Step-Alpha Vinyl het heft in handen. Op 40 kilometer van de meet bij de eerste beklimming van de Bellante dropte Evenepoel een bommetje. Pogacar, Ganna en Fabbro glipten mee met onze landgenoot. Maar lang duurde het avontuur niet voor het viertal. Onder impuls van Movistar werden Evenepoel & co 10 kilometer later alweer ingerekend.

Evenepoel uit het niets

Alle ogen gericht op de laatste beklimming van de Bellante. Het regende aanvallen. Voor Carapaz en Alaphilippe ging het te snel. Evenepoel leek aanvankelijk te ver te zitten, maar opeens was de jongeman uit Schepdaal daar. Onze landgenoot viel zelf aan op een goede anderhalve kilometer van de streep, maar een echte afscheiding kwam er niet. Een twintigtal renners schoven mee met Evenepoel.

Het was wachten op een allesbeslissende aanval en die kwam van alweer Tadej Pogacar. Het Sloveense fenomeen rukte zich op 400 meter van de finish los van de anderen en kwam zegevierend over de streep. Vingegaard werd tweede, Lafay derde. En Remco Evenepoel? Onze 22-jarige landgenoot vocht voor wat hij waard was en eindigde vierde op slechts twee seconden van Pogacar.

Volledig scherm © Photo News

Evenepoel: “De beste vogel was gaan vliegen”

Een goeie eerste test bergop, noemde hij het. Remco Evenepoel kon leven met zijn 4de plaats op luttele seconden van ritwinnaar en nieuwe leider Tadej Pogacar. “We hebben geprobeerd om de koers hard te maken, maar er was heel veel wind tegen in de afdaling. We konden daardoor niet heel veel snelheid maken, toch ben ik wel blij dat we het geprobeerd hebben.”

“Als we beter samenwerken, kunnen we misschien wegrijden. Maar ja, zo was het koersverloop nu eenmaal. Ik merk dat ik wat punch te kort kom tegen die mannen. Er werd de laatste klim echt hard gereden en ik denk dat Pogacar alles onder controle had en dat hij zeker de verdiende winnaar is. Ik zag al snel dat de beste vogel gaan vliegen was. Ik ben naar hier gekomen om het podium te proberen halen. Daar zijn we goed naar op weg. Ik denk dat de ritten me de komende dagen beter zullen liggen.”

Volledig scherm © Photo News

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.