Tadej Pogacar is alweer een maat te groot: Evenepoel beperkt de schade en eindigt vierde

Het zwaartepunt van de vierde etappe lag in het slot. In de laatste 40 kilometer wachtte de renners nog een driedubbele beklimming van de Bellante. Een klim van 3,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7% met vlak voor de top een piek van 11%.

De etappe begon met slecht nieuws voor Lotto-Soudal. Caleb Ewan, gisteren nog ritwinnaar, gaf er na enkele tientallen kilometers de brui aan. “Hij ondervond een beetje last van de lichte crash van gisteren en de stevige start vandaag. Caleb zal nu herstellen en zich richten op zijn laatste voorbereidingen op Milaan-Sanremo”, klonk het wat later bij Lotto-Soudal op Twitter.

In het peloton nam Quick.Step-Alpha Vinyl het heft in handen. Op 40 kilometer van de meet bij de eerste beklimming van de Bellante dropte Evenepoel een bommetje. Pogacar, Ganna en Fabbro glipten mee met onze landgenoot. Maar lang duurde het avontuur niet voor het viertal. Onder impuls van Movistar werden Evenepoel & co 10 kilometer later alweer ingerekend.