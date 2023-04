Tadej Pogacar, die pakje friet krijgt, na geweldig nummer: “Of ik hier nog terugkeer? Laten we dat als verrassing houden”

Ronde van Lombardije, Luik-Bastenaken-Luik en nu wint Tadej Pogacar de Ronde van Vlaanderen . Kan Tadej Pogacar de vijf monumenten winnen? Milaan-Sanremo staat op zijn to-do lijst maar Parijs-Roubaix ziet hij niet zitten. Nog niet. Of hij nog een keer terugkeert naar de Ronde van Vlaanderen wil of kan Pogacar ook niet zeggen.

Winnaars van de Ronde van Frankrijk winnen zelden de Ronde van Vlaanderen. Zijn we nu in het tijdperk Tadej Pogacar aanbeland en hoe voelt dat?

Tadej Pogacar: “Het voelt voor mij helemaal niet als een tijdperk. Ik koers, ik ben blij dat ik koers en dat ik de mooiste wedstrijden kan rijden en winnen. Blij ook dat ik de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Frankrijk in hetzelfde jaar kan rijden. En dat ik ook in Milaan-Sanremo meedoe voor de overwinning. Ik ben dankbaar dat ik mij in al die wedstrijden op het hoogste niveau met de besten kan meten. En ik ben vooral blij en trots voor het hele team.»

“Op een bepaald moment had de ontsnapping meer dan drie minuten voor. Ik wist niet goed wat ik moest denken, ik heb niet zo veel ervaring in de Ronde van Vlaanderen om te weten wat zo’n grote voorsprong betekent. Tegelijk hoefde ik niet te stressen, want Trentin reed voorop.”

“Het was een erg zware koers, van kilometer nul tot het eind. Ik moet mijn ploeg een perfecte tien geven. Matteo Trentin was in topvorm en voerde het gemaakte plan precies uit. Jammer dat Tim Wellens viel en zijn sleutelbeen brak. Ook hij had me ongetwijfeld geholpen in de finale.”

Wat leerde je uit de Ronde van Vlaanderen vorig jaar? Of uit de E3 Harelbeke tien dagen geleden?

Pogacar: “Ik leerde dat het niet volstaat om de beste benen te hebben om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Winnen kon ik enkel als ik solo naar de streep zou rijden. Daarvoor had ik een harde koers nodig. Gelukkig voor mij voelde ik me erg goed en raakte ik alleen voorop. Ik denk niet dat dit me nog vaak zal lukken. Ik ga zeker van deze overwinning genieten.”

Klopt het dat je het vorig jaar erger vond om vierde te worden in de Ronde van Vlaanderen dan tweede in de Tour?

Pogacar: “Ja. Het gaat om twee plaatsen verschil (lacht). Ik was boos op mezelf voor de manier waarop ik verloor. In de Tour gaf ik alles, in de Ronde was ik niet in staat om alles te geven.”

Quote De Ronde is wellicht de beste eendags­koers in de wereld. De sfeer op de hellingen is uniek, het parcours is een uitdaging en de tegenstand is zelden sterker dan hier. Tadej Pogacar

Twee weken geleden vloog Mathieu van der Poel op de Poggio en kon je hem niet volgen. Twee weken later vlieg jij de Oude Kwaremont naar boven en moet Mathieu van der Poel passen. Ligt het aan de klim of ben jij in twee weken nog veel beter geworden?

Pogacar: “Ik was twee weken geleden even goed als nu in de Ronde. Het zijn gewoon twee totaal verschillende koersen. Milaan-Sanremo is een perfecte koers voor Mathieu, de Poggio is een inspanning van zes minuten en daar stak hij boven iedereen uit. Hij vloog over de top en dan vloog hij ook nog naar beneden, veel behendiger dan ik dat kon. De Ronde van Vlaanderen is helemaal ander terrein dat mij blijkbaar veel beter ligt. Er zijn meer hoogtemeters, meer hellingen. En Mathieu vloog nog steeds. Het is niet dat in twee weken tijd de dingen helemaal zijn omgegooid. Ik heb ervoor moeten vechten tot de laatste kilometer.”

De tweede beklimming van de Oude Kwaremont was cruciaal. Je ploegmaat Mikkel Bjerg bracht je naar de kasseien alsof het om een massasprint ging.

Pogacar: “Dat was zo’n beetje de beste lead-out die ik al gekregen heb. Bij het begin van de kasseien van de tweede Oude Kwaremont kon de koers echt beginnen. Op het eind bleven ikzelf, Wout en Mathieu nog over. Ik keek naar hen en ze zagen er goed uit. Maar dan is de Ronde van Vlaanderen weer zo’n wedstrijd waarin elke kilometer telt. Uiteindelijk bleek ik de beste benen te hebben.”

Kom je nog terug naar de Ronde van Vlaanderen? Het record staat op drie overwinningen.

Pogacar: “Dat kan ik nog niet zeggen. Laten we dat als een verrassing houden. Ik moet nu vooral uitrusten.”

Je hebt Lombardije al twee keer gewonnen en Luik-Bastenaken-Luik. Wat maakt de Ronde van Vlaanderen voor jou zo bijzonder?

Pogacar: “Wat moet ik zeggen? De Ronde van Vlaanderen is wellicht de beste eendagskoers in de wereld. De sfeer op de hellingen is uniek, het parcours is een uitdaging en de tegenstand is zelden sterker dan hier.”

Om Parijs-Roubaix te winnen moet je drie kilo zwaarder worden, zeg je. Waarom? Je rijdt erg goed op kasseien, dat is in de Tourrit naar Arenberg gebleken en nu weer.

Pogacar: “Die Tourrit is met Parijs-Roubaix niet te vergelijken. Elf sectoren maken geen Parijs-Roubaix, en dan lag het Bos van Wallers er ook niet bij. Ik heb Roubaix als een junior gereden. Het is met niets te vergelijken, hoeveel pijn je hebt en hoe hard je lijdt op de kasseien. Doe mij dan maar de hellingen van de Ronde.”

Volgens Mathieu kan je alle vijf de monumenten winnen.

Pogacar: “Dat weet ik niet. Dat zal in de toekomst moeten blijken.”

