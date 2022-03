Tadej Pogacar betaalt leergeld in eerste Vlaamse koers: “Zat net achter val en verloor zo veel tijd”

WielrennenChasse patate, of bijna, van Tadej Pogacar. Wat de Sloveense dubbele Tourwinnaar niet allemaal leert in zijn korte en opgemerkte passage in Vlaanderen. Vandaag reed hij een achtervolging op het groepje vluchters waarin de latere winnaar van Dwars door Vlaanderen zou rijden. Maar zag na tien kilometer het vruchteloze van zijn poging in. Zo heeft Pogacar het nog niet vaak gehad.

Het was nog 69 kilometer tot de streep, Berg Ten Houte, en twee renners van Ineos — Tom Pidcock en Ben Turner — duwden het gaspedaal heel diep in. Volgden in hun spoor: Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Mathieu van der Poel en Stefan Küng. Reed in een tweede groepje: Tadej Pogacar.

Van der Poel, nadat hij Dwars door Vlaanderen had gewonnen, zou zeggen: “Ik wist meteen dat de race daar over was.”

Dat wist Tadej Pogacar ook wel. Maar hij probeerde toch om het gat nog dicht te rijden. Pogacar kwam tot tien seconden of daaromtrent, dichter zou hij niet meer geraken. Bij kilometer 54 staakte hij de achtervolging. Was hij helemaal tot Waregem blijven achtervolgen, dan was het nog een echte chasse patate geworden. Hij zou uiteindelijk tiende worden, op 2:08 van Mathieu van der Poel.

Het was pech, zei Pogacar. “Op zeventig kilometer voor de streep was er een crash (met onder meer Florian Vermeersch, red). Daar reed ik net achter. Ik verloor veel tijd en een goede positie.”

Pogacar had het moeten weten, gaf hij toe, dat hij maar beter niet te ver achter in het peloton kan rijden, als er op de Vlaamse wegen wordt gekoerst. “Ik had voorin moeten rijden, dat heb ik er nu wel van onthouden. In die beklimming ging het vol gas. Daar kon ik echt niet meer bij komen.”

Dat lukte ook daarna niet, toen Pogacar vijf kilometer verder, op de Kanarieberg, besliste om de jacht op de vluchters te openen. Tien kilometer achtervolgde Pogacar, dan gooide hij de handdoek in de ring. “Ik heb een erg grote inspanning geleverd, maar voorin reden ze veel te snel.”

Pogacar verloor er zijn glimlach en zijn goede luim niet bij. “Al bij al vond ik het een mooie race. Ik heb veel geleerd over koersen in Vlaanderen. Het ging er hectisch aan toe, van bij het begin. Ik had al snel het gevoel dat het chaotisch zou blijven tot de finale. En zo zal het zondag in de Ronde ook gaan. Nog veel meer zelfs.”

Wat denkt Tadej Pogacar dan, na deze Dwars door Vlaanderen? Kan hij zondag de Ronde van Vlaanderen winnen? “Ik weet het niet”, klinkt het. “Voor het antwoord op die vraag had ik helemaal voorin moeten rijden. Dat heb ik niet gedaan.”

