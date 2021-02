“‘t Is weer koers!”: onze columnist Hugo Camps blikt met fascinerend gedicht vooruit naar het openingsweekend

Wielrennen Peter Sagan past voor Omloop en Kuur­ne-Brus­sel-Kuur­ne

15 februari Peter Sagan (31) is er straks niet bij in het Vlaamse openingsweekend. Hij past voor de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. De Slowaak raakte eerder deze maand besmet met corona en liep daardoor trainingsachterstand op. “Zijn quarantaine is voorbij”, laat zijn ploeg weten. “Peter voelt zich goed en heeft geen acute symptomen meer.”