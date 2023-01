Sweeck neemt in Otegem revanche, Belgisch kampioen Vanthourenhout speelt na korte nacht amper rol van betekenis

VeldrijdenNa zijn zilveren medaille op een tumultueus BK van gisteren heeft Laurens Sweeck in Otegem revanche genomen. Halfweg nam hij op een zware omloop afscheid van de rest. Kersvers Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout - afgelopen nacht pas om 3 uur in zijn bed - kwam na een mindere start even vooraan piepen, maar moest al snel de rol lossen.

In Otegem vond een dag na het BK traditioneel de cross van de herkansing plaats. Niet alvorens Michael Vanthourenhout, nadat ze bij Pauwels Sauzen-Bingoal de taart hadden aangesneden, nog even terugkwam op het akkefietje in de materiaalpost van gisteren: “Sweeck was heel vriendelijk, maar tegenover de media ging hij er zwaar over.” Sweeck bleef bij zijn standpunt dat het gisteren niet allemaal zuiver op de graat was verlopen.

KIJK. Vanthourenhout: “Sweeck was vriendelijk, maar tegenover de media ging hij er zwaar over”

Beloftewereldkampioen Wyseure nam de kopstart, legde het tempo hoog en sloeg in de tweede ronde een gaatje. Sweeck, Iserbyt, Michels, Merlier en Vanthourenhout - na een mindere start - sloten op de zware omloop aan. Voor Merlier ging het even later te snel, Kuypers nam zijn positie over in de zeskoppige leidersgroep.

Halfweg plaatste Sweeck zijn versnelling. Vanthourenhout haakte af. Niet onlogisch - hij kroop na het feestgedruis pas om 3u ‘s nachts in bed. Sweeck werd vervolgens kleiner en kleiner voor de achtervolgende groep, eerst geleid door Iserbyt en nadien door het duo Kuypers-Michels. Een sterke Kuypers - Belgisch kampioen voor elite zonder contract - ging nadien solo in de achtervolging op Sweeck en kwam zelfs nog even vervaarlijk dicht. Tempoversnelling twee van Sweeck legde de cross in een beslissende plooi.

Wyseure ging nog op en over Kuypers naar de tweede plaats.

Volledig scherm © BELGA

Voor de start was er taart voor Vanthourenhout:

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.