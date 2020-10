Sven Vanthourenhout in polepositie om nieuwe bondscoach te worden: “Of ik de functie zie zitten? Absoluut”

Giro O'Connor rekent af met De Gendt en pakt nu wél zege in Giro, roze trui Almeida overleeft alweer bergrit

21 oktober Gisteren strandde hij op een zucht van winst, maar vandaag was het wel prijs voor Ben O’Connor. De Australiër van NTT Pro Cycling won de zeventiende etappe van de Giro - een zware bergrit. Thomas De Gendt was net als Harm Vanhoucke mee in de ontsnapping, maar moest zich tevreden stellen met een derde plaats. In het peloton werd het een maat voor niets - Almeida behield ook nu het roze. Morgen dan maar?