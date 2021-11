Sven Nys, vader van, teammanager en cocommentator, tot spijt van wie het benijdt: “Kritiek laat me koud”

WielrennenDat veldrijden een klein wereldje is, zegt Sven Nys (45). Hij kan het weten, hij heeft er naam en faam gemaakt. En nu is ook zijn zoon Thibau goed op weg om hetzelfde te doen. Dat de jonge Nys de naam van zijn vader draagt, is een vloek en een zegen, zegt zijn vader. Want jaloersheid en kritiek zullen er altijd zijn. Of het nu om de startorde van zijn zoon gaat, dan wel zijn eigen rol als cocommentator op tv. Sven Nys zegt: “Het laat me koud.”