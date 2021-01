Supertandem Hirschi-Pogacar: Zwitsers toptalent en seizoensrevelatie verbreekt lopend contract bij DSM en kiest voor UAE

Hirschi, wiens zakelijke belangen worden behartigd door meervoudig Ronde van Vlaanderen- en Parijs-Roubaix-winnaar Fabian Cancellara, won tijdens het voorbije seizoen een Touretappe en de Waalse Pijl, was tweede in Luik-Bastenaken-Luik na Primoz Roglic en legde in de WK-wegrit in Imola beslag op de derde plaats na Julian Alaphilippe en Wout van Aert. Dat deed zijn marktprijs gevoelig toenemen. In die mate dat hij té duur is geworden voor zijn huidige ploeg DSM. UAE maakt de overstap van Hirschi eerstdaags bekend.