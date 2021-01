Stuyven wil blijven jagen op grote klassieke zege: “Leg me niet op voorhand neer bij derde plaats”

Zowat het hele peloton kampeert dezer dagen in Spanje voor de eerste stage van het nieuwe jaar. De mannen van Trek-Segafredo hebben hun uitvalsbasis in Alicante. "Ik heb me moeten inhouden om niet te snel te fel te trainen", zegt Jasper Stuyven. "Anders dan andere jaren ben ik niet op reis geweest, ik ben in Monaco gebleven, en ik was geneigd om sneller op de fiets te kruipen, maar dat was een valkuil, vond ik. Ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Ik voel me nu mentaal fris voor het nieuwe seizoen."

Een grote klassieker winnen blijft daarin de grote ambitie. "Ik zal niet de enige zijn", grijnst Stuyven. Maar niet iedereen kan al winst in een semi-klassieker als de Omloop voorleggen. De aanhef van 2020 deed vermoeden dat de Leuvenaar aan het jaar van de ultieme doorbraak was begonnen, maar corona gooide roet in het eten. Na de zomer kwam hij minder uit de verf. "Bij momenten zat het tegen, maar het was niet alleen dat", zegt hij. "Ik vind niet dat ik slecht was, maar ik was ook niet de Jasper van het voorjaar. Hoe komt dat? Iedereen heeft anders gereageerd op de lockdown. Dat is ook waarom ik er niet over blijf piekeren: het was een heel raar jaar, dan kan zoiets gebeuren."

"Vorig jaar heb ik gepiekt naar het openingsweekend. Ik was erop gebrand om te bewijzen dat 2019 geen normaal jaar was (dat voorjaar kwam hij er niet aan te pas, BA). Dit jaar zou mijn topvorm iets later moeten komen. De Omloop die ik won, is wel het nieuwe referentiepunt. Dat niveau probeer ik weer te halen."

"Maar ik doe geen copy-paste van mijn voorbereiding in 2020. Daar geloof ik niet in. Een lichaam heeft af en toe triggers nodig. Daarom ben ik ook van trainer veranderd, na 12 jaar: voor de nieuwe prikkel."

Tenerife

Stuyven rijdt volgende maand de Ronde van de Algarve en gaat op hoogtestage naar Tenerife. Na het Vlaamse openingsweekend volgen Parijs-Nice en de grote klassiekers, zijn grote doel. Stuyven weet goed dat dat de wedstrijden zijn waarop ook de concurrentie mikt. Hoe kijkt hij naar Wout van Aert en Mathieu van der Poel, de twee alleskunners van de nieuwe generatie? "Zij zijn ontzettend sterk, maar ik geef me niet op voorhand gewonnen. Een paar jaar geleden werd gezegd dat Peter Sagan vijf keer de Ronde ging winnen en zeven keer Parijs-Roubaix, maar dat is niet gebeurd. Ik ga me er niet bij neerleggen dat ik straks maximaal derde kan worden."

In het najaar volgt nog het WK, in zijn Leuven. "Ik denk dat ik de enige ben voor wie dit echt een thuiswedstrijd is. Mijn ouderlijke huis is op 150 meter van de finish. Ik ken elke bocht op het lokale parcours. Dat gaat helpen om krachten te sparen. Ik kan die rondjes op automatische piloot doen, terwijl dat normaal veel concentratie vraagt. Ik zou dus wat frisser moeten zijn in de finale."

