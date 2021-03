Stuyven moet zich op de rollen voorbereiden op de Ronde: “Maar je mag de situatie niet vergelijken met die in het voetbal”

WielrennenZeven dagen quarantaine: balen is het, voor de renners van BORA-hansgrohe en Trek-Segafredo. Maar welke complicaties heeft dat nu? Trainen kan...op de rollen. Koersen? Niet in Dwars door Vlaanderen. Wel, als alles goed gaat, zondag in de Ronde van Vlaanderen.

Het was een vreemd gezicht, op de deelnemerslijst van Gent-Wevelgem. Twee maagdelijk witte vakjes. Nummers 1 tot en met 7 en 61 tot en met 67: niet uitgereikt, niet ingevuld. Het vóelde ook vreemd aan bij de betrokken renners. “Zuur”, vond Milaan-Sanremowinnaar Jasper Stuyven het. “Echt rot.” Mads Pedersen had het zelfs over “a kick in the balls”, een rake trap in zijn edele delen. “Na alle opofferingen die ik op persoonlijk en professioneel vlak heb gemaakt, is dit extreem teleurstellend”, merkte Edward Theuns terecht op. Toch nam Trek-Segafredo zélf zijn verantwoordelijkheid. Na twee positieve Covid-tests (één van hen is een verzorger) besloot de ploeg zich terug te trekken. Enorm contrast met Bora-Hansgrohe, dat zich ondanks de positieve test van Walls in de E3 gisterochtend nog doodleuk kwam aanmelden in Ieper. Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel wees het gezelschap er fijntjes op dat koersorganisatoren niet boven de Belgische coronawetgeving staan. Inrukken en wegwezen dus.

Schadeclaim

Het deed teammanager Ralph Denk wild om zich heen schoppen. De man had het in een officieel communiqué over onduidelijkheid en willekeur. Verweet de aangestelde Covid-arts een gebrek aan deftige communicatie. En diende zowaar een claim in voor geleden schade. Volstrekt zinloos, zegt Jos Smets, directeur van de Belgische wielerbond Belgian Cycling. “Het staat letterlijk in het UCI-protocol: de Covid-arts van de organisatie volgt de coronamaatregelen conform de veiligheidsvoorschriften van het desbetreffende land. Het gevolg van die positieve tests is helaas zeven dagen quarantaine, die pas kan worden opgeheven na een nieuwe, negatieve test op dag zeven van die periode.”

Frustratie en voetballers

In casu-BORA-hansgrohe is dat dus donderdag. Voor Trek-Segafredo zaterdag. Dwars door Vlaanderen, woensdag, schiet er voor beide teams bij in. De Ronde van Vlaanderen, zondag, kan in principe wel.

Tot daar het nog enigszins goede nieuws. Want de voorbereiding op Vlaanderens Mooiste krijgt uiteraard een serieuze knauw. Naast het gebrek aan competitie is er ook de beperking qua trainingsfaciliteiten. “Het gaat om een strikte quarantaine, dus kan dat enkel indoor, op de rollen. Niet buiten”, preciseert Smets. “Wanneer renners terugkeren uit een rode zone, genieten ze een uitzonderingsmaatregel op de quarantaine, die hen toelaat om gewoon verder te trainen en te koersen. In dit geval vervalt echter die uitzonderingsmaatregel.” Dat laatste wekt frustratie op bij de renners. En doet ze onvermijdelijk de parallel trekken met het voetbal. Waar positief geteste spelers weliswaar uit roulatie worden genomen, maar de rest van de ploeg gewoon zijn wedstrijd(en) verder kan afwerken. Smets: “Dat is een ander verhaal, waar je terecht over kan discussiëren. Het voetbal heeft een apart protocol bedongen. Keur ik dat helemaal goed? Neen. Maar je mag de situatie daar niet vergelijken met die in de koers. Het argument dat op een voetbalveld slechts 22 spelers ‘close contact’ hebben met elkaar en een peloton 175 renners bevat, moet je zeker mee in overweging nemen. Feit is dat we in de eerste plaats naar onszelf moeten kijken. En moeten vegen voor eigen deur.”

