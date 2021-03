Stuyven mag ondanks quarantaine alleen buiten trainen: “Ik heb bewust niets van Gent-Wevelgem gezien, het is zo al frustrerend genoeg”

WielrennenHet zal je maar overkomen: Milaan-Sanremo winnen, in uitstekende vorm zitten en dan plots niet meer kunnen koersen door twee positieve coronatests in de omkadering van de ploeg. Jasper Stuyven (28) keek gisteren bijgevolg liever niet naar Gent-Wevelgem. “Het is al frustrerend genoeg, ik had er niet echt nood aan.”

Het verhaal is bekend: door positieve coronatests geen Trek-Segafredo en Bora-hansgrohe gisteren in Gent-Wevelgem. Beide ploegen moeten hun renners en stafleden nu in quarantaine zetten waardoor deelname aan Dwars door Vlaanderen een heel moeilijk verhaal wordt, ook de voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen schiet erbij in.

“In de nacht van zaterdag op zondag werden we uit ons bed gelicht”, vertelt Jasper Stuyven aan onze redactie. “Het voelde wat aan als een dopingcontrole, we wisten snel dat er iets aan de hand was. Daarna kwam dan de mededeling dat de ploeg beslist had om niet te starten in Gent-Wevelgem. Geen leuk nieuws.”

Stuyven weet dat niemand vat heeft op de situatie, maar dat maakt de frustratie er niet minder op. “We werden naar aparte kamers gebracht om de risico’s op verdere verspreiding in te perken. Het is natuurlijk een streep door de rekening. De ploeg was heel gemotiveerd. Je weet altijd wel ergens dat de kans bestaat en iedereen hoopt dat het in zijn ploeg niet gebeurt, maar helaas. De dokters maakten de finale beslissing en wij volgden.”

“Het is het tweede jaar op rij dat ik in goeie vorm een mooie koers win en dat mij daarna kansen worden ontnomen buiten mijn wil om. Uiteraard kan niemand er iets aan doen, maar het is jammer en frustrerend. Zeker als je weet dat er al niet veel klassiekers zijn en er zo nog een wegvalt voor ons. Het is voor niemand leuk, gelukkig heb ik al een heel mooie koers op zak”, verwijst hij naar Milaan-Sanremo.

Stuyven ziet zijn grote teleurstelling als een teken dat hij nog honger had om zich te laten zien. Zelf liet hij Gent-Wevelgem volledig aan zich voorbij gaan. “Ik had daar absoluut geen nood aan. Het is zo al frustrerend genoeg nu om dingen van de koers te zien verschijnen.”

De winnaar van Milaan-Sanremo zit nu in quarantaine. “Ik was geen close contact van de positieve gevallen en dus mag ik alleen buiten gaan trainen. Dat is nog een aangename factor. Vorig jaar heb ik een hele lockdown op mijn appartement gezeten in Monaco, ik kan me hier dus wel overheen zetten.”

“Dat ik Gent-Wevelgem heb gemist zal er niet voor zorgen dat ik minder goed zal zijn in de Ronde van Vlaanderen”, zegt Stuyven. “Komende dagen blijven we testen. Als iedereen negatief blijft, is er misschien nog een kans op Dwars door Vlaanderen. Al is daar nu nog geen zekerheid over.”

“Ik kan in elk geval mijn trainingen afwerken, dus ik mag dit niet inroepen als excuus bij de Ronde van Vlaanderen”, knipoogt de kopman van Trek-Segafredo. “De sfeer binnen de ploeg is wel nog oké. De moraal is terug en we hopen op goed nieuws voor woensdag.”

