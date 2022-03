Stuyven hoopt met ploegmaat Pedersen hoofdrol te spelen in klassiekers: “We willen eindelijk samen goed zijn”

WielrennenMads Pedersen (26) en Jasper Stuyven (29). Spelen ze straks samen een hoofdrol in de klassiekers? Het is in ieder geval de bedoeling. “Samen kunnen we een sterke tandem zijn.”

Mads Pedersen: het WK in 2019, Gent-Wevelgem in 2020 en Kuurne-Brussel-Kuurne in 2021. Jasper Stuyven: Kuurne-Brussel-Kuurne in 2016, de Omloop in 2020 en Milaan-Sanremo in 2021. Samen hebben de twee kopmannen van Trek-Segafredo al een mooi pakketje eendagkoersen gewonnen. Maar toch scheelt er iets, zegt Stuyven. “We zijn zelden samen goed. De voorbije jaren was het om de beurten ‘on’ en ‘off’.”

Dat moet in 2022 anders, is ook de ambitie van Pedersen. “Samen kunnen wij een sterke tandem zijn in de klassiekers. Het is echt de bedoeling dat het dit jaar eindelijk lukt om samen finales te rijden.”

De Deen heeft de goeie vorm alvast te pakken. In februari won hij een rit in de Ster van Bessèges op een lastige finish, gisteren deed hij iets gelijkaardigs in Parijs-Nice. “Dit was een veel kortere inspanning”, zei hij. “Maar ik ben natuurlijk blij. De ploeg deed het fantastisch in de finale: we hebben mee de koers in handen genomen. En Jasper zette me perfect af voor de sprint.”

Graag gedaan, zei Stuyven. “Ik heb een goeie klik met Mads. Ik vind het leuk om voor hem de sprint aan te trekken. Als hij het dan kan afmaken, is dat plezant. Maandag was ik niet zo tevreden van mezelf. Het plan was om op één kilometer van de meet over te nemen van Quick.Step, maar doordat Alex Kirsch wegviel met een lekke band was dat moeilijk. Als ik het deed, zat Mads te vroeg op kop. Nu deed ik het niet, en zat Mads te ver. Ik had het gevoel dat ik meer in de weg reed voor hem dan wat anders. Ik had Mads ertussen moeten laten in het wiel van Wout. Het was een beetje overmacht, maar ik was ambetant dat ik niet snel genoeg kon schakelen naar een betere oplossing.”

Gisteren was de sfeer uiteraard heel anders. Stuyven: “De ploeg had dit een beetje nodig. Het was even geleden dat we gewonnen hadden (van 5 februari met Moschetti in de Ronde van Valencia, red.). Dit is goed voor het vertrouwen.”

Zijn eigen moreel zit ook goed. Stuyven begon weinig opvallend aan zijn seizoen in het openingsweekend, maar zijn algemene gevoel zit goed. “Ik ben heel laat teruggekeerd van hoogtestage op de Teide en dat heb ik gevoeld in de Omloop en Kuurne. Dat was vorig jaar ook zo. Alleen lijkt het dat ik er nu rapper door kom. Vorig jaar was het nog iets meer afzien tijdens Parijs-Nice. Nu begin ik me beter en beter te voelen.”

Grote persoonlijke doelen heeft Stuyven niet meer deze week. De komende dagen zijn de laatste voorbereiding op Milaan-Sanremo, de koers die hij in 2021 won. Pedersen zal er die dag niet bij zijn. “Na vorig jaar verdient Jasper het om daar alleen kopman te zijn. Mensen vragen me waarom ik niet mee ga om hem te helpen, maar Jasper en ik hebben daar lang over gepraat en we zitten op dezelfde lijn: het voorjaar is nog lang, zeker nu Parijs-Roubaix een week later valt, en daar wil ik ook nog goed zijn.”

Toch blijft het opmerkelijk: Pedersen lijkt beter dan ooit te klimmen. Misschien is de Poggio met deze benen ook wel te bedwingen? Hij wuift het weg. “Dat van die goeie conditie klopt wel. Ik denk niet dat ik ooit beter was in deze periode van het jaar. Ik ben veranderd van trainer, misschien komt het daardoor. In plaats van een langzame opbouw, hebben we nu gekozen voor een snelle opbouw met de bedoeling die vorm zo lang mogelijk vast te houden. Ik hoop dat het werkt.”

De man gaat ook vol in de tijdrit van vandaag. “Dit is geen rustdag voor mij. Deze tijdrit lijkt op die in Kopenhagen bij de start van de Tour en daar wil ik goed zijn. Ik wil nu al zien waar ik sta tegenover de sterke mannen.”

