Student en koersende politicus Florian Vermeersch beloond met Ronde-ticket: “Trots, want dit heb ik zelf afgedwongen”

Je hebt er die geruisloos het profpeloton binnensluipen. Maar ­Florian Vermeersch liet de trap sinds 1 juni toch al stevig kraken. Over de eerste treden struikelde hij nog, bij zijn overstap vanuit de kweekvijver van Lotto-Soudal naar de WorldTour-kern. “Ik schrok toch wel wat van het ­niveauverschil tussen de beloften en de elite. Daarom stelde ik ­mezelf geen grote doelen en nam ik me voor om dit halve seizoen in het vreemde coronajaar puur te gebruiken als leerschool.” Een onderschatting. Want zijn ontwikkelingsproces verloopt pijlsnel. Vijfde op het BK tijdrijden, vierde in de Brussels Cycling ­Classic, achtste in de Ronde van Toscane, negende in de BinckBank Tour. En afgelopen zondag al meteen aan zijn eerste finale toe in een Vlaamse klassieker, Gent-Wevelgem. “Ik rééd ze niet alleen met de besten, ik kleurde ze zelfs een beetje mee. Dat was buiten alle verwachtingen. Het gaf me een adrenalinekick.”