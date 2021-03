Stressvolle rit was voorbode voor wat Van Aert komende dagen te wachten staat: “Had niet anders verwacht”

Wielrennen Raid Amstel Gold Race 2019 blijft strafste stoot MVDP volgens poll bij 6.738 HLN-le­zers, Adrie van der Poel zet Strade op één: “Zo’n prachtige wedstrijd”

8 maart De strafste stoot van Mathieu van der Poel? Dat blijft na een poll bij meer dan 6.700 HLN-lezers nog altijd de raid in de Amstel Gold Race van 2019. Vader Adrie zet dat exploot daartegenover maar op de derde plaats in zijn persoonlijke top drie. “Jullie vragen wel wat van mij, hoor. Ik kies voor Strade Bianche. Misschien omdat ik nog in het moment van de euforie zit.”