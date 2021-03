Stressvolle rit was voorbode van wat Van Aert komende dagen te wachten staat: “Had niet anders verwacht”

Wielrennen Alaphilip­pe toont zich de beste in sprint met Grote Drie, Van der Poel en Van Aert stranden in het wiel

6:56 Julian Alaphilippe heeft de tweede rit in Tirreno-Adriatico gewonnen. De Fransman was in een hellende sprint de betere van Van der Poel en Van Aert. Onze landgenoot blijft door het spel met de bonificaties leider in de wedstrijd. “Ik ben zeer blij dat het goed uitpakte”, vertelt Alaphilippe.