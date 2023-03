Streep door het voorjaar? Victor Campenaerts komt tijdens Bredene Koksijde Classic zwaar ten val

LIVE MIL­AAN-SANREMO (zaterdag op VTM). Van Aert en co hebben verkenning achter de rug - Van Avermaet start niet - Wellens vervangt Formolo

Zaterdag is het tijd voor het eerste Monument van het seizoen, Milaan-Sanremo. Schiet Wout van Aert een tweede keer raak op de Via Roma? Of zorgt man-in-(bloed)vorm Tadej Pogacar voor een tweede Sloveense zege op rij? Op deze pagina hoeft u niets van de aanloop naar ‘La Primavera’ - die zaterdag trouwens LIVE te zien is op VTM - te missen.