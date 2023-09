Straks ook zegekoningin? Lotte Kopecky zit na Simac Ladies Tour aan 15 overwinningen

In de eerste internationale koers na haar wereldtitel toonde Lotte Kopecky (27) dat er van ‘septemberitis’ geen sprake was. Onze landgenote won twee ritten en het eindklassement. Ze is klaar om over anderhalve week – op het EK – haar zegereeks voort te zetten. Ook de titel van zegekoningin is nog een optie.

Er komt maar geen einde aan de zegereeks van Lotte Kopecky. Na de Simac Ladies Tour – een soort van Ronde van Nederland plus één rit in België – zit de wereldkampioene van Team SD Worx al aan vijftien overwinningen in 2023, precies evenveel als haar ploeggenote Demi Vollering. De Nederlandse verscheen in de voorlaatste rit van de Simac Ladies Tour niet meer aan de start door een verkoudheid. “Demi is ziek, dan is rusten de enige juiste keuze”, aldus ploegmanager Danny Stam.

Normaal zou Vollering vrijdag in haar tweede thuisland Zwitserland van start gaan in de Ronde van Romandië, maar dat staat nu op losse schroeven. Net als Kopecky rijdt Vollering op het EK in Drenthe de tijdrit (20/9) en de wegrit (23/9). Wordt er op het EK in twee rechtstreekse duels beslist wie de zegekoningin van 2023 wordt?

Van Vleuten met pensioen

Kopecky heeft alleszins een geslaagde repetitie achter de rug. Ze is al vijf jaar op een rij ongeslagen op het BK tijdrijden, maar pas in de slottijdrit van de voorbije Tour de France Femmes ontdekte onze landgenote met een derde plaats dat ze ook op internationaal vlak bij de betere tijdrijdsters behoort.

Tijdens de Simac Ladies Tour pakte Kopecky haar eerste tijdritzege ooit in een WorldTour-wedstrijd. In Leuven was ze over een tijdrit van zeven kilometer sneller dan specialisten als Riejanne Markus, Zoë Backstedt en... Vollering. “Ik ben blij dat ik stappen zet in het tijdrijden, maar deze discipline zal nooit mijn hoofddoel worden. Je kan enkel een tijdritspecialiste worden als je er dag en nacht mee bezig bent, ik heb al genoeg wielerdisciplines om op te focussen...”, aldus Kopecky, die in de Simac Ladies Tour afscheid nam van een collega. Eén maand voor haar 41ste verjaardag hangt Annemiek van Vleuten haar fiets aan de haak. De Nederlandse heeft een palmares verzameld om u tegen te zeggen: twee wereldtitels op de weg, twee wereldtitels tijdrijden, één keer de Tour, drie keer de Vuelta en vier keer de Giro en ook nog twee keer Luik-Bastenaken-Luik, twee keer de Ronde van Vlaanderen en twee keer Strade Bianche.

