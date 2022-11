Straks een blonde Mathieu van der Poel in het veld? “Vriendin maakte foutje met een spray en het is blond uitgevallen”

“Mijn vriendin maakte een fout met een spray. Het resultaat is wat blond uitgevallen. Maar je went er wel aan”, aldus Van der Poel die momenteel in Syncrosfera in Denia zit om de laatste hand aan de voorbereiding op zijn crosswinter te leggen. Naar alle verwachting start hij eind deze maand aan zijn seizoen, al is dat nog niet honderd procent zeker.

Van der Poel is lang niet de eerste wielrenner die zijn haren blond kleurt, denk maar aan Philippe Gilbert in 2011 of Frank Vandenbroucke in een verder verleden. Eind jaren negentig was het bovendien een ware modetrend in het peloton. Deels door de tijdsgeest: in gekleurde haren zijn epo en andere dopingsubstanties niet meer of moeilijker op te sporen. .