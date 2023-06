Straffe sprinters en één superfavoriet voor Baloise Belgium Tour: alle ogen op Van der Poel

Jasper Philipsen: “Mathieu.”

Florian Vermeersch: “Van der Poel.”

Thibau Nys: “Ik denk ook Van der Poel, maar het zou stom zijn, mocht ook ik zijn naam zeggen. Zet maar Yves Lampaert.”

De antwoorden van het peloton op onze vraag wie zondag de Ronde van België zal winnen. Als we zijn collega’s tijdens de ploegenpresentatie in Scherpenheuvel mogen geloven, wordt dat Mathieu van der Poel.

Na zijn dertiende plaats in Dwars door het Hageland zei ‘MVDP’ dat hij deze week op het eindklassement mikt. Dinsdagavond herhaalde hij dat nog eens.

Florian Vermeersch: “Altijd plezant koersen in België”

Vermeersch: “Zaterdag in Hageland was hij al erg goed. Toen hij al op zeventig kilometer van de streep in de aanval trok, was het even paniek in het peloton.”

Philipsen: “Ik heb Mathieu op hoogtestage in La Plagne bezig gezien... Hij is dik in orde. Hij heeft ook aan zijn tijdrit gewerkt.”

Tijdrit

Voor de eindzege in deze Ronde van België is de tijdrit van 15,2 kilometer op vrijdag bepalend. Yves Lampaert won de tijdrit vorig jaar en wil dat graag herhalen. “Ik hoop een goeie tijdrit te rijden en in de rit van zaterdag dicht bij de eerste groep te eindigen in functie van een mooi eindklassement”, zegt Lampaert die kopman is van Soudal-Quick.Step.

Florian Vermeersch van Lotto-Dstny heeft dezelfde strategie voor ogen: “Op hoogtestage in Sierra Nevada heb ik veel aandacht besteed aan mijn tijdrit. Ik heb eigenlijk wel naar deze wedstrijd toegewerkt. Vorig jaar eindigde ik zesde in de tijdrit en zat ik in de tweede groep in de Durbuy-rit. Ik hoop dit jaar twee keer beter te doen en zo een mooi klassement te rijden.”

KIJK. Jasper Philipsen: “Ik mik op ritwinst”

Bij Intermarché -Circus-Wanty is de Italiaan Lorenzo Rota de klassementsman, Bij Israël-Premier Tech wordt dat Ben Hermans.

Bij Trek-Segafredo schuiven ze verschillende pionnen naar voor. Thibau Nys is daar niet bij. “Ik hoop in de rit naar Durbuy mee te kunnen strijden voor de ritzege. Ook de etappe van woensdag in Scherpenheuvel kan iets voor mij zijn, maar ik verwacht niet dat alle snelste sprinters daar zullen gelost zijn. Aan de eindzege denk ik niet, want mijn tijdrit is nog niet op niveau. Ik kan mij zelfs niet meer voor de geest halen, wanneer ik de laatste keer op de tijdritfiets heb getraind. In de tijdrit zal ik te veel tijd verliezen”, zegt Nys.

Zijn ploegmaat Jasper Stuyven heeft wel aan zijn tijdrit gewerkt, vorige week nog op de piste in Gent. “Ik start met de ambitie een mooi klassement te rijden”, zegt Stuyven, die zaterdag nog trouwde voor de wet met Elke Bleyaert.

KIJK. Thibau Nys: “Tijdrit nog niet scherp genoeg”

Trek-Segafredo heeft ook nog Toms Skuijns mee, die dit parcours moet aankunnen. De Let heeft wel de Giro in de benen. “Toms heeft weinig decompressie nodig. Vorige week won hij nog een gravelkoers in Finland. Dan ben je in orde”, zegt Stuyven.

Nys schuift nog een andere ploegmaat naar voor: Mathias Vacek. “Een sterke renner met een goeie tijdrit.” Wordt de 21-jarige Tsjech de verrassing? Stuyven: “Vacek heeft een grote motor. Hij kan blijven gaan.”

Het valt nog af te wachten of dat voldoende is om op te tornen tegen Van der Poel.

Volledig scherm Nys, Philipsen en Vermeersch. © BELGA

Het parcours: tijdrit in Beveren en Ardennenrit cruciaal Rit 1 • woensdag: Scherpenheuvel-Zichem - Scherpenheuvel-Zichem: 165 km Een rit voor de klassieke renners met onderweg twaalf hellingen in het Hageland, waaronder de Houwaartberg (0,6 km aan 5,3%) en Roeselberg (1,3 km aan 4%). Voldoende kleine wegen voor vluchters, maar de laatste twee hellingen – Kerkstraat (0,8 km aan 3,3%) en Wijndries (0,6 km aan 5,2%) – liggen wel nog op iets meer dan tien kilometer van de streep. Een groepssprint is niet uitgesloten. Start: 12.50u Rit 2 • donderdag: Merelbeke - Knokke-Heist: 175,7 km De jaarlijkste afspraak voor de sprinters op de oplopende Wandelaar in Duinbergen. Het begin van de rit gaat door de Zwalmstreek, om dan via Deinze, Aalter, Knesselare en Damme naar de kust te trekken. Start: 12.40u Rit 3 • vrijdag: tijdrit Beveren - Beveren: 15,2 km Een vlakke tijdrit door Beveren, Kruibeke en Haasrode. Cruciaal voor het eindklassement. Start: 14.08u Rit 4 • zaterdag: Durbuy - Durbuy: 172,6 km De koninginnenrit in en rond Durbuy met in totaal 24 beklimmingen. De renners moeten vier keer een lokale ronde van 43 km met daarin de Champs des Hètres (2,1 km aan 2,7%), Petite Somme (2,2 km aan 5,8%), Côte de Bende (2,6 km aan 4,3%), Côte de Hermanne (2,2 km aan 5,8%), Grand Houmart (1 km aan 4,9%) en de slotklim Mur de Durbuy (1,2 km aan 6,2%) verteren. Hier wordt het klassement in de plooi gelegd. Start: 12.45u Volledig scherm Vorig jaar won Quinten Hermans in Durbuy... en dook nadien het plaatselijke zwembad in. © BELGA / Photo News Rit 5 • zondag: Brussel - Brussel: 194,8 km De slotrit is uitgetekend door de vader van Remco Evenepoel. Een heuvelachtige rit met eerst een grote lus door het Pajottenland langs Lennik, Liedekerke en Asse om dan drie plaatselijke ronden af te werken langs Merchtem, Meise, Kapelle-op-den-Bos, Grimbergen en finish aan de Heizel naast het Atomium. Normaal een massasprint. Start: 12.30u

Volledig scherm Het eindpodium vorig jaar met runner-up Tim Wellens (l.), de Zwitserse eindwinnaar Mauro Schmid en Quinten Hermans. © BELGA